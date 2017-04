• CLICK ON “READ MORE” TO SEE FULL LISTINGS •

YOUR CLASSIFIED AD COULD BE SEEN RIGHT HERE – RIGHT NOW!

CONTACT US AT 735-1110 & FIND OUT HOW!

________________________________________________________

Home for Sale: 5 rooms w/bath on .27 acres. Rawls Creek Rd. $35,000. 615-735-1327 for more information. 4-20-2tpd

____________________________

________________________________________________________